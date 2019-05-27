Президентские выборы в Литве выиграл независимый кандидат Науседа

Независимый кандидат Гитанас Науседа с существеннымо отрывом лидирует на выборах президента Литвы. Его соперница Ингрида Шимоните уже поздравила лидера президентской гонки с победой, передает Delfi.

Депутат Сейма от консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" Ингрида Шимоните позвонила своему сопернику на фоне обнародования предварительных результатов голосования. По данным с 1334 из 1972 избирательных участков, Науседа заручился поддержкой 71,86% избирателей, а за Шимоните проголосовали 26,68%.

По словам Шимоните, она решила поздравить оппонента, так как "разбирается в цифрах", и пожелала ему "успеха в сплочении людей".

Науседа подтвердил информацию о разговоре с соперницей.

"Ингриде пришлось звонить мне через окружные каналы", - сообщил он журналистам.

Второй тур выборов президента Литвы состоялся в воскресенье, 26 мая. За пост главы государства боролись независимый кандидат Гитанас Науседа депутат-консерватор Ингрида Шимоните. Оба кандидата поддерживают членство страны в ЕС и НАТО и обещают продолжить оказывать поддержку Украине.

Право голоса реализовали более 54% избирателей. Явка во втором туре была несколько ниже, чем в первом двумя неделями ранее.

В первом туре участвовали девять кандидатов. Первое место с небольшим перевесом заняла Ингрида Шимоните, которую поддержала действующий президент Даля Грибаускайте.

Президент Литвы избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Глава государства определяет внешнюю и оборонную политику страны, обладает правом вето и может участвовать в назначении судей, главного прокурора и главы центробанка. По материалам: Delfi.lt