Президенты Еврокомиссии и Евроcовета подписали соглашение о Brexit

Двое чиновников Евросоюза, президенты Европейской комиссии и Европейского совета, подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Радіо Свобода.

"Шарль Мишель и я только что подписали Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, открывает путь к ее ратификации Европейским парламентом", - написала председатель ЕК Урсула фон дер Лаен.

Парламент Великобритании принял документ об условиях Brexit 22 января, после этого документ одобрила королева Елизавета II и он стал законом.

Соглашение предусматривает выход из Евросоюза 31 января 2020 года. К этому времени документ должен также одобрить Европейский парламент.

После 31 января начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В это время Великобритания продолжит соблюдать правила Европейского союза, но уже не будет иметь своих представителей в европейских институтах.

