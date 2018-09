Президенты Польши и США подписали соглашение о стратегическом партнерстве и расширении военного сотрудничества

Польша и США подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом заявил во вторник польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, информирует УНН.

Как напомнил польский лидер, 10 лет назад такое соглашение было подписано главами МИД. "Сегодня обновленную версию этого соглашения, углубляющего наше стратегическое партнерство, мы подписали вместе с президентом США Дональдом Трампом", - сказал он.

По словам Дуды, это соглашение отражает основные аспекты сотрудничества Польши и США - развитие взаимодействия в сфере безопасности, энергетики, инвестиций, в том числе в рамках проектов Инициативы трех морей.

Соединенные Штаты расширят сотрудничество с Польшей в сфере обороны, разведки и технологий создания систем противоракетной обороны. "В ходе наших сегодняшних переговоров мы с президентом Дудой согласились укреплять наши крепкие связи в оборонительной сфере. Мы будем расширять сотрудничество в области военных отношений, разведки, технологий ПРО и подготовки. Я могу с гордостью сообщить, что Польша недавно приобрела современные системы ПРО "Пэтриот", - отметил Дональд Трамп.

Трамп также поблагодарил польские власти за повышение своих расходов на оборону в рамках договоренностей по НАТО.

В начале сентября Польша подписала с США межправительственные соглашения об обучении польских военнослужащих тонкостям работы с американской системой противоракетной обороны Patriot. Подготовку польского персонала батареи Patriot планируется начать в 2020 году в США.

Pres. Trump and first lady Melania Trump greet Polish Pres. Andrzej Duda and first lady Agata Kornhauser-Duda at the White House.

https://t.co/NkJuIoh4fP pic.twitter.com/WaTeChPWJq - ABC News (@ABC) 18 сентября 2018