Президенты самообмана. Почему Трамп и Путин не найдут общий язык

Виталий Портников о том, почему Трамп и Путин никогда не поймут друг друга

После встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Гамбурге президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что санкции против России не будут сняты до урегулирования ситуации в Украине и Сирии. Одновременно Трамп заявил, что "настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией" - имея ввиду прежде всего сирийское урегулирование.

Как это часто бывает с активностью Трампа в социальных сетях, один его твит противоречит другому - по крайней мере, если посмотреть на эти твиты глазами российского президента Владимира Путина. Ведь конструктивное сотрудничество подразумевает некие общие подходы и взаимные компромиссы. Конструктивное сотрудничество не подразумевает давления. А сохранение санкций против российского режима - это давление, а не сотрудничество.

На что в таком случае рассчитывает Дональд Трамп? Это легко понять, если мы вспомним, что имеем дело с бизнесменом, а не с профессиональным политиком. С точки зрения Трампа, Путин находится в сложной ситуации - и понимает это не хуже своего американского коллеги. Фактическая изоляция на международной арене, международные санкции, ухудшение ситуации в экономике - и все это накануне выборов президента России. Понятно, что Путин просто мечтает "конструктивно сотрудничать", урегулировать ситуацию в Сирии и Украине и добиться отмены санкций и возобновление сотрудничества с Западом, что облегчит его ситуацию.

А с точки зрения Путина в затруднительном положении находится как раз Трамп. Неспособность урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, нестабильность в Украине, ухудшение отношений с западными партнерами из-за позиции по Парижскому соглашению, продолжающееся расследование возможных контактов окружения Трампа с россиянами - даже в момент, когда мир обсуждает подробности встречи президентов, появилась новая сенсационная информация, касающаяся сына и зятя будущего президента США. То, что такой партнер может выставлять условия и упрямиться, вызывает разве что удивление. Трампу стоило бы подумать не о Путине, а о себе.

Эта восприятие партнера в точности дублирует ситуацию, которая сложилась у Путина с уходящим американским президентом Бараком Обамой. Обама тоже думал, что у Путина катастрофическое положение и он просто обязан идти на компромисс. А Путин воспринимал Обаму как тупую "хромую утку", которая скоро покинет Белый дом. И разговаривать собирался уже не с Обамой, а с его преемником. А в контактах с администрацией Обамы просто тянул время и откровенно издевался.

Трамп и Обама - при всей их внешней несхожести - повторяют одну и ту же ошибку. Они - представители демократического мира. У них на подкорке сидит, что политик должен думать о избирателе, о том, кто за него проголосует в следующий раз, о позитивных условиях в стране в момент голосования. Но Путин ни о чем таком не думает. На президентских выборах за него проголосует ровно столько избирателей, сколько напишут в Кремле. Когда российские политики говорят о "начале избирательной компании", они имеют ввиду бескомпромиссную борьбу за место главы избирательного штаба Путина - потому что этот счастливчик имеет возможность освоения несметного количества бюджетных и олигархических денег. Возможность народного недовольства Путина, конечно же волнует - но исключительно с точки зрения организации провокаций зловредными американцами. Для того, чтобы пресечь эти провокации, он и пестует силовые структуры и телевидение. Поэтому Путин действительно не очень понимает, чего от него хочет Трамп. А Трамп действительно не понимает, что Путин совершенно иначе оценивает реальность, живет в другом мире и ни о каком "конструктивном сотрудничестве" даже не помышляет.

Трамп и Обама - при всей их внешней несхожести - повторяют одну и ту же ошибку. У них на подкорке сидит, что политик должен думать о избирателе, о том, кто за него проголосует в следующий раз, о позитивных условиях в стране в момент голосования. Но Путин ни о чем таком не думает.

На практике это означает, что позиции сторон будут только ужесточаться в рамках избранной логики. Во время своего пребывания в Киеве государственный секретарь Рекс Тиллерсон говорит, что Россия должна первой продемонстрировать свою конструктивность в исполнении Минских соглашений. Это очень важный акцент - первой! Потому что наши европейские партнеры неоднократно настаивали на "одновременности" выполнения всех пунктов соглашений - отсылаю вас хотя бы к многочисленным высказываниям Франка- Вальтера Штайнмайера в период, когда политик был министром иностранных дел ФРГ. Но Тиллерсон в своей расстановке пунктов исходит из того же, из чего исходит Трамп - Путин заинтересован в решении проблем и поэтому должен продемонстрировать Вашингтону свою "конструктивность". А у Путина такой подход может вызывать только бешенство. Потому что с путинской точки зрения они с Трампом должны вместе давить на Порошенко с целью "впихивания" "народных республик" в Украину под руководством Захарченко, Плотницкого или каких-нибудь других покемонов - чтобы в результате Украина окончательно маргинализировалась. Это и есть "конструктивное сотрудничество" по-путински и, в общем, он своих целей даже в Гамбурге не скрывал, когда рассказывал о "русофобии" украинского руководства и чуть ли не об "одном народе". А путинский прихвостень из Думы, комичный Петр Толстой, невольно выдал то, о чем эти мерзавцы говорят между собой в банной истоме: Украине осталось год- два, а у банды - вечность. Ну и о чем тогда договариваться? И с кем?

Конечно, поскольку об Украине договориться все равно не удастся - и Трамп это, кажется, хорошо понимает и об украинском кризисе в Гамбурге даже не говорил, то будут судорожные попытки договориться по Сирии. Но и они окончатся очередной химической атакой Башара Асада или каким-нибудь другим массовым смертоубийством - после которого Трампу придется жестко реагировать, чтобы сохранить лицо. На этом все "конструктивное сотрудничество" завершится окончательно и начнется жесткая конфронтация - тем более жесткая, что Трамп попытается с ее помощью отмыться от подозрений в связях с Кремлем, а Путин будет обижен на Трампа, не оправдавшего его расчетов. Давление Соединенных Штатов на Россию будет все увеличиваться, диверсионная деятельность Путина - возрастать повсюду, где это будет возможно.

Этот "гордиев узел", к моему большому сожалению, просто невозможно развязать. Его можно только разрубить.

Виталий Портников, журналист