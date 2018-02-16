При авиаударе 7 февраля в Сирии погибло около 100 россиян и около 200 получили ранения - Reuters

Около 300 россиян погибли или получили ранения в результате атаки международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля, сообщает агенство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Раненых россиян доставили в лечебные учреждения: военные госпитали в Химках и Красногорском районе Московской области, в московский госпиталь имени Бурденко, а также петербургскую Военно-медицинскую академию, сообщили еще пять источников. Однако ни в одной из указанных больниц эту информацию не подтвердили.

Врач одного из военных госпиталей рассказал, что к 10 февраля к ним поступили 50 человек, около трети из них были серьезно ранены. Он также сослался на слова коллеги, недавно летавшего в Сирию и рассказавшего, что к концу прошлой недели там умерли около 100 россиян и еще около 200 имели ранения разной степени тяжести. По словам источника, большинство из них были российскими наемниками.

Источник, связанный с ЧВК "Вагнер", со ссылкой на двух раненых при атаке 7 февраля сообщил, что из 300 пострадавших россиян в результате авиаудара коалиции было убито более 80 человек.

Напомним, ранее сообщалось о гибели более, чем 200 наемных солдат, большинство из которых были русскими и воевали на стороне правительства Башара Асада в Сирии. Российские наемники погибли во время провальной атаки на базу, которую контролируют США и курдские отряды.

7 февраля международная коалиция, которую возглавляют США, нанесла удар по сторонникам президента Башара Асада в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Под обстрелом, по данным американской стороны, погибли около ста человек. Сначала исследовательская организация Conflict Intelligence Team сообщала о гибели четырех российских военных - Алексея Ладыгина из Рязани, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из города Асбест (Свердловская область, РФ), также расследователям удалось обнаружить информацию "Балтийского отдельного казачьего округа" о гибели в Сирии сотника Владимира Логинова. Позже "Медуза" сообщила о пятом погибшем россиянине в результате авиаудара международной коалиции - это активист "Другой России" Кирилл Ананьев.

Родственники и знакомые российских наемников из "ЧВК Вагнера", погибших в Сирии недавно, подтвердили их смерть.

В свою очередь российское Минобороны отрицает гибель пяти военнослужащих. Там говорят, что никто из официально находящихся в Сирии военных при американском ударе не пострадал, так как их в этом районе Дейр-эз-Зора не было. Данных о добровольцах, отправившихся в Сирию, Минобороны РФ также не приводит.

По материалам: Reuters