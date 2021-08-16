При спробі порушення кордону Узбекистан збив літак, на якому з Афганістану тікали військові

Військовий літак з Афганістану, який впав у Сурхандар'ї, був зупинений системою ППО Узбекистану при спробі незаконного перетину кордону.

Про це Газете.uz повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Узбекистану, передає Укрінформ.

Відзначається, що 15 серпня в Шерабадскому районі Сурхандар'їнської області силами протиповітряної оборони військово-повітряних сил Узбекистану було припинено спробу незаконного перетину повітряного кордону Узбекистану військовим літаком Афганістану.

Наразі проводиться розслідування. За попередніми даними, жертв немає, повідомили в міноборони Узбекистану.

Джерело Газеты.uz повідомляло, що двоє військовослужбовців Афганістану були госпіталізовані до Термезької філії республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги.

Раніше на тлі зміцнення позицій талібів в Афганістані більш як 80 афганських військових перейшли кордон з Узбекистаном.

Як повідомлялося, напередодні президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби без бою увійшли в Кабул.

В Афганістані має відбутися мирна передача влади.

У неділю вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити в місто. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.

Представник політичного офісу ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані. Він зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.

США і ряд країн ЄС почали евакуацію з Кабула своїх посольств.

Міністри закордонних справ країн ЄС у вівторок, 17 серпня, проведуть позачергове засідання щодо ситуації в Афганістані.