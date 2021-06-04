Причетні до інтерв'ю з Протасевичем мають нести відповідальність - МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликав притягнути до відповідальності осіб, причетних до запису інтерв'ю з опозиційним журналістом Романом Протасевичем, оприлюдненим на білоруському державному телебаченні.

Про це глава МЗС Британії написав у Твітері, передає Укрінформ.

"Вчорашнє тривожне інтерв'ю пана Протасевича явно проходило під примусом і під вартою. Переслідування людей, які захищають права людини та свободу ЗМІ в Білорусі, мають припинитися. Ті, хто брав участь у зйомках, примушування та постановці інтерв'ю, мають нести відповідальність", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив примусову посадку у Мінську під приводом нібито імовірності скоєння теракту.

Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор внесеного в Білорусі в список екстремістських Телеграм-каналу "Беларусь головного мозга", колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

3 червня провладний білоруський держканал ОНТ оприлюднив інтерв'ю з Протасевичем, в якому блогер "визнає провину" у кримінальній справі щодо організації протестів у Білорусі.