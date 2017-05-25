Приднестровье никогда не получит статус субъекта РФ - президент Молдовы

Непризнанное Приднестровье никогда не будет независимым государством, а из денег, инвестированных в регион за последние 25 лет, примерно $15 млрд, можно было бы построить второй Дубай. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в эфире НТВ-Молдова, передает Newsmaker.md.

"У Молдовы нет будущего без Приднестровья, а у Приднестровья нет его без Молдовы. Когда кто-то с левого берега говорит, что мы никогда не будем вместе, я спрашиваю: хотите в Украину? Вы должны выбрать, дорогие приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса как субъекта Российской Федерации не будет, только объединение в рамках единого государства", - заявил Додон.

Он также напомнил, что у непризнанного Приднестровья $7 млрд долг за газ, регион никогда за него не платил. По словам Додона, его удивляет, что при таких низких тарифах на газ приднестровские товары продолжают оставаться неконкурентоспособными.

"За последние 25 лет в экономику Приднестровья было инвестировано примерно $15 млрд. Правый берег никогда не получал столько денег. С такими деньгами в регионе, где проживают 300-400 тыс. человек, можно было построить второй Дубай. Здесь кроется проблема. Есть силы, которые не хотят нашего сближения", - подчеркнул президент Молдовы.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Молдовы 2 мая признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики.