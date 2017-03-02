Приднестровье собирается сделать флаг России государственным символом

Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в первом чтении одобрил инициативу правительства использовать российский триколор в качестве второго государственного флага, сообщает агентство «Новости Приднестровья».

В проекте законопроекта уточняется, что такое решение вызвано стремлением «к воссоединению с Российской Федерацией».

«Государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу», — говорится в пояснительной записке, цитату из которой приводит агентство.

Флаг России будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных органов и органов самоуправления и во время официальных мероприятий. Авторы инициативы уверены, что это «будет означать укрепление приднестровской государственности и ознаменование нового этапа интеграции ПМР с Россией».

«Новости Приднестровья» передают, что использование российского триколора не повлияет на статус флага Приднестровья. При одновременном поднятии флаг ПМР будет находиться с левой стороны здания, а российский — справа.

В начале января президент ПМР Вадим Красносельский встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном впервые за восемь лет. Стороны обсудили взаимодействие по вопросам перемещения граждан и признания документов. Додон выразил мнение, что в обязанности глав государств входит сделать все возможное для улучшения благосостояния граждан.

Президент России Владимир Путин назвал поездку Додона в Приднестровье мужественным шагом. Он отметил, что это является «демонстрацией желания восстановить не только отношения, но и территориальную целостность страны».

