Принудительное интервью и ночь с проституткой: новые подробности об отравителях Скрипалей

Британские СМИ опубликовали материалы, в которых содержатся новые подробности о гражданах РФ Александре Петрове и Руслане Боширове, обвиняемых в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Издание The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает, что российских спецагентов заставили дать интервью RT в наказание за некачественно выполненное задание.

В частности, в ходе операции отравители Скрипалей серьезно "наследили": они пользовались общественным транспортом, попали на камеры видеонаблюдения и выбросили флакон из-под "Новичка", который был обнаружен.

По словам собеседника издания, провальной операцией сотрудников ГРУ остались недовольны и в Кремле - там посчитали, что Минобороны РФ "слишком далеко зашло".

Таблоид The Sun опубликовал материал с комментарием посетителя лондонского отеля City Stay, где в ночь накануне отравления Скрипалей проживали Петров и Баширов.

Собеседник издания утверждает, что вечером из номера россиян пахло марихуаной, а ночью они занимались сексом с проституткой.

Кроме того, отравители Скрипалей поссорились с администрацией отеля из-за кучи мусора, которую они оставили после себя в номере.

Как сообщалось, подозреваемые в отравлении Скрипалей дали интервью.