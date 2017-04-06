Приоритетом для Варшавы остается помощь Киеву, в том числе и финансовая - Министр иностранных дел Польши

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что приоритетом для Варшавы остается помощь Киеву, в том числе и финансовая, пишет РБК- Украина.

По полученным данным, глава польского внешнеполитического ведомства во время выступления на конференции по Сирии заявил, что Польша намерена предоставить ей финансовую помощь. В этом контексте Ващиковский вспомнил и об Украине, и подчеркнул, что его страна намерена оказывать помощь и своим восточным соседям, в частности Украине и Беларуси.

Также глава МИД Польши прокомментировал требование Евросоюза по мигрантам. По словам Ващиковского, угрозы ЕС ввести финансовые санкции против Варшавы из-за отказа принимать беженцев невозможны с юридической точки зрения, ведь в положения ЕС нет подобного наказания.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский заявил, что во вторник, 4 апреля, в Украине возобновили свою работу консульские учреждения Республики Польша.