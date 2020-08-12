"Припиніть нас бити": у Мінську сотні жінок вишикувалися живим ланцюгом

У столиці Білорусі Мінську кілька сотень жінок вийшли на мирну акцію протесту проти масштабних фальсифікацій на виборах президента.

"Перестаньте нас бити! Ми хочемо просто правильний підрахунок голосів!" - цитує учасниць акції "Наша Ніва".

"Ми прийшли з відкритими руками, без зброї. Так само, як і інші мирні протестувальники. Насильство йде тільки з одного боку", - заявляють жінки.

Більшість учасниць одягнені в білий одяг і тримають в руках квіти. Живий ланцюг простягнувся від Комаровського ринку до Будинку меблів. ОМОН спробував розігнати акцію. Жінки зробили на землі ланцюг із квітів та згодом повернулися назад.

Нагадаємо, масові акції протесту у Білорусі почалися після президентських виборів 9 серпня. Хоча незалежний екзит-пол показав, що перемогу на виборах отримала опозиціонерка Світлана Тихановська, влада заявила, що чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80% голосів виборців.

Після від'їзду опонентки чинної влади Тихановської до Литви ситуація в країні продовжує загострюватися. Кандидатка у президенти Білорусі записала відео, в якому розповіла, що була вимушена покинути країну. За словами жінки, це рішення вона прийняла самостійно. У ніч на 12 серпня у країні продовжилися антиурядові мітинги. У містах білорусі знову відбулися зіткнення силовиків та мітингарів.

Зокрема, у Бресті затримали понад 30 активістів. У Мінську епіцентрами зіткнень протестувальників із силовиками стали мікрорайон Серебрянка і район станції метро "Кам'яна Гірка". Після опівночі ОМОН приступив до "зачистки вулиць". Повідомляється, що правоохоронці використовували світло-шумові гранати, гумові кулі.

За матеріалами www.5.ua