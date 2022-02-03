Присутність російських військ в Білорусі є найбільшою з часів Холодної війни, - Столтенберг

Росія перекинула близько 30 тисяч військових і сучасну зброю до Білорусі протягом останніх днів, що стало найбільшою російською присутністю після закінчення Холодної війни.

Про це заявив 3 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, передає Радіо Свобода.

"Протягом останніх днів ми спостерігаємо значне переміщення російських військ у Білорусь. Це найбільше російське розміщення там з часів Холодної війни", - сказав Столтенберґ журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За його словами, Росія, зокрема, перемістила до Білорусі винищувачі, ракетні комплекси "Іскандер", системи протиракетної оборони С-400.

Столтенберґ закликав Росію до "деескалації" і вкотре нагадав застереження Заходу, що "будь-яка подальша російська агресія матиме тяжкі наслідки і високу ціну".