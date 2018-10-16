"Притворялся мертвым": во Франции задержали украинского чиновника-коррупционера - Европол

В Украине чиновнику удалось избежать правосудия, предъявив поддельное свидетельство о смерти.

Французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии неподалеку от Дижона "высокопоставленного беглеца из Украины, жившего во Франции роскошным образом жизни".

Как сообщили сегодня, 16 октября, в пресс-службе Европола, арест состоялся 5 октября.

"Подозреваемый, как полагают, стоит за сложным делом о международном мошенничестве и отмывании денег. Только за день акции было изъято более 4,6 миллиона евро, включая замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 произведения искусства Сальвадора Дали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе французская жандармерия начала расследование подозрительных сделок, связанных с покупкой замка, который был куплен за 3 миллиона евро люксембургской компанией, конечным бенефициарным владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в коррупции в больших масштабах.

"Учитывая международный характер этого дела, французские власти незамедлительно обратились в Европол за поддержкой. Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими властями показало, что главный подозреваемый разыскивается в его стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать правосудия, предъявив поддельное свидетельство о смерти", - сообщает Европол.

В ходе оперативной встречи, состоявшейся в Европоле между Францией, Люксембургом и Украиной, было установлено, что подозреваемый не только жив, но и ведет роскошный образ жизни во Франции. Впоследствии масштабы французского расследования резко изменились: дело перешло от внутреннего мошенничества к международному отмыванию доходов от коррупции.