Проевропейская партия побеждает на парламентских выборах в Болгарии - экзит-полы

Прозападная партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) побеждает на досрочных парламентских выборах в Болгарии, которые состоялись в воскресенье, 26 марта.

Об этом сообщает Украинская служба Euronews.

Согласно данным экзит-полов, ГЕРБ во главе с экс-премьер-министром Бойко Борисовым набрала более 32% голосов. Главные конкуренты правоцентристов - пророссийская Болгарская социалистическая партия - получила поддержку 28% избирателей.

Таким образом, ГЕРБ будет первой политической силой, которая получит мандат на формирование правительственной коалиции.

Досрочные выборы в Болгарии голосили в связи с отставкой кабинета министров во главе с Борисовым на фоне победы кандидата от социалистов Румена Радев в президентской гонке в ноябре.