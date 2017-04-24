Проигравшие в первом туре выборов президента Франции кандидаты призвали голосовать за Макрона

Во Франции кандидаты, потерпевшие поражение в первом туре президентских выборов (Эйро, Казнёв, Фийон и Амон), просят своих избирателей отдавать голоса во втором раунде за лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС.

С такой просьбой выступил кандидат от правящей во Франции Социалистической партии Бенуа Амон на митинге со своими сторонниками, признавая собственное поражение.

"Я призываю вас как можно сильнее бороться с "Национальным фронтом" и крайне правыми, я призываю вас голосовать за Эмманюэля Макрона", - сказал Амон.

Поддержку 39-летнему Макрону выразил и министр иностранных дел Франции Жан- Марк Эйро. "Очевидный выбор: все левые, все республиканцы должны мобилизоваться для голосования за Макрона, за Францию, за республику, за Европу", - написал он на своей странице в Twitter.

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв также призвал французских избирателей голосовать во втором туре за лидера движения "На марше". Об этом он заявил в своей рабочей резиденции в Матиньонском дворце в Париже.

Свою поддержку Макрону успел выразить Франсуа Фийон, выступая перед избирателями в своем предвыборном штабе в Париже.

"Несмотря на все усилия, я не смог убедить французов. Это мое поражение, но я призываю вас сохранять единство, чтобы защитить наши ценности на парламентских выборах. Голос правых должен быть услышан", - заявил Фийон. Как подчеркнул политик, по принципиальным соображениям он не может отдать свой голос лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен. "В таких условиях нет иного выбора, кроме как проголосовать против крайне правых, так что я буду голосовать за Эмманюэля Макрона", - добавил Фийон.

Как сообщала "Страна", после объявления первых результатов президентских выборов во Франции на площади Бастилии в центре Парижа начался протестный марш против кандидата в президенты Марин Ле Пен, которая выходит во второй тур.