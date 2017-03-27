Прокуратура добивается ареста экс-президента Южной Кореи

Прокуратура Южной Кореи добивается ареста Пак Кын Хе, отстраненной от должности президента страны. Об этом сообщил в понедельник, 27 марта, представитель ведомства. Пак Кын Хе "злоупотребляла властью, принимая взятки от компаний и вмешиваясь в их деятельность, а также передавала в их распоряжение конфиденциальную информацию, касающуюся государства", говорится в заявлении прокуратуры. По данным ведомства, имеется множество доказательств, которые подозреваемая отрицает. В прокуратуре опасаются, что эти доказательства могут быть уничтожены.

Пак Кын Хе была временно отстранена от президентской должности по решению парламента в декабре прошлого года. В начале марта конституционный суд принял решение об импичменте президента.

Пак Кын Хе обвиняют в том, что ее подруга Чхве Сун Силь использовала свои дружеские связи и принуждала южнокорейские компании к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций, которые она использовала для личного обогащения. Кроме того, по мнению прокуратуры, президент оказывала давление на крупные компании, в том числе Hyunday и Posco, обещая давать госзаказы фирмам, связанным с Чхве Сун Силь. Пак Кын Хе обвиняют также в том, что она позволяла своим друзьям вмешиваться в деятельность правительства.

В коррупционном скандале в окружении президента Южной Кореи замешан и концерн Samsung. Его фактического главу Ли Чжэ Ёна подозревают во взяточничестве, растрате и даче ложных показаний. По данным прокуратуры, Samsung в 2015 году подписал контракт на 18 млн долларов с зарегистрированной в Германии компанией, принадлежащей Чхве Сун Силь. Эти средства были предоставлены в качестве благодарности за поддержку слияния двух филиалов концерна (Cheil Industries и Samsung S&T), которую под давлением президентской администрации оказал государственный пенсионный фонд NPS.

Europe.newsru.uahttp://rus.europe.newsru.ua/article/38131890