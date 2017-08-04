Прокуратура Грузии обратилась к Польше по поводу Саакашвили

Главная прокуратура Грузии обратилась к Польше по поводу информации о визите Михаила Саакашвили в эту страну. Об этом заявил заместитель начальника департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Грдзелишвили, сообщает Грузия онлайн.

"В связи с визитом Михаила Саакашвили в Польшу, на основании распространенной в СМИ информации, Главная прокуратура обратилась к компетентным органам Польши, и начаты все предусмотренные законом процедуры", - сказал он.

Как сообщалось ранее, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили прилетел из США в Варшаву, где принял участие в торжествах по случаю 73- летия Варшавского восстания против нацизма.