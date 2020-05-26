Прокуратура Нідерландів може долучити до справи MH17 заяви Гіркіна - ЗМІ

Прокуратура Нідерландів може долучити до справи про катастрофу Boeing в Донбасі зроблені у ЗМІ заяви одного з обвинувачених, колишнього лідера бойовиків так званої ДНР Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Про це повідомила офіційний представник відомства Брехтье ван де Мосдейк, передають російські ЗМІ.

"Інтерв'ю можуть бути додані в справу, яка дуже велика і містить найрізноманітніші документи", - зазначила вона. "Проте поки не ясно, чи будуть певні інтерв'ю Гіркіна використані в якості підтверджуючих доказів, - підкреслила ван де Мосдейк. - Я не можу сказати це зараз".

Раніше Гіркін заявив британській газеті The Times про те, що відчуває "моральну відповідальність" за загибель пасажирів рейсу МН17, потерпілого крах на Донбасі в 2014 році.

Також український журналіст Дмитро Гордон провів інтерв'ю з Гіркіним.

У червні 2019 року JIT назвала імена чотирьох обвинувачених: це росіяни Сергій Дубінський ("Похмурий"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Ігор Гіркін і українець Леонід Харченко ("Кріт"). Ще одним підозрюваним став колишній бойовик "ДНР" Володимир Цемах, якого Україна видала Росії в межах обміну.

СБУ повідомила про підозру фігурантам справи в скоєнні терористичного акту з людськими жертвами.

За п'ять років розслідування трагедії MH17 було встановлено точний час і маршрут переміщення зенітного ракетного комплексу "Бук" з РФ в Україну і назад, час і місце запуску ракети, яка збила авіалайнер, і дані понад 150 причетних до транспортування комплексу осіб.

Проте РФ досі заперечує свою причетність до злочину.

Суд у справі MH17 почався в нідерландському Схіпхол 9 березня. Чотирьох обвинувачених будуть судити заочно.