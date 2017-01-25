Прокуратура Панамы приостановила расследование "офшорного скандала"

Прокуратура Панамы приостановила расследование дела об утечке документов местной юридической компании Mossack Fonseca, согласно которым фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать офшорные счета и управлять ими. Об этом заявил генеральный прокурор страны в ходе пресс-конференции, сообщает ВВС.

Как сообщается, причиной приостановки расследования "офшорного скандала" стала жалоба на действия следователей, которая была подана в Конституционный суд Панамы. Автор жалобы заявил, что участники расследования нарушают конституцию.

Вместе с тем личность человека, подавшего такую жалобу не называется.

Согласно сообщению, что расследование дела не будет вестись пока жалобу не рассмотрит Конституционный суд Панамы.

Отметим, "Панамские документы" привлекли внимание, в частности, к делам президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, президента России Владимира Путина, президента Аргентины Маурисио Макри, а также к футболисту Лионелю Месси, актеру и режиссеру Джекки Чану и другим.

Один из основателей фирмы, Рамон Фонсека, в одном из своих интервью заявил, что утечка документов об офшорных компаниях была осуществлена с помощью хакеров, атаковавших фирму извне.

Напомним, в Швейцарии задержан сотрудник IT-отдела панамской компании Mossack Fonseca, документы которой послужили основой для панамского "офшорного скандала".