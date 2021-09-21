Прокуратура у Великій Британії обвинуватила третього росіянина у причетності до замаху на Скрипаля - ЗМІ

Британська прокуратура у вівторок висунула щодо росіянина Дениса Сергєєва обвинувачення в причетності до замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля у місті Солсбері, повідомляє The Independent.

"Велика Британія висунула обвинувачення третьому співробітнику російських спецслужб у рамках проведеного в 2018 році нападу на Сергія Скрипаля із застосуванням речовини "новачок", - пише газета.

Вона пояснює, що йдеться про Дениса Сергєєва, який, за версією Лондона, прибув до Великої Британії з документами на Сергія Федотова. Британські слідчі вважають, що Сергєєв координував дії двох інших людей, імовірно, які застосували "новачок" проти Скрипаля.

Громадянина Росії Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері 4 березня 2018 року. Медики зуміли врятувати їм життя. Згодом британські слідчі дійшли висновку, що Скрипалі постраждали від нервово-паралітичного отруйної речовини, названої "новачок" (А-234). Висновки британців пізніше підтвердила комісія Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Відповідальність за замах на Скрипалів британська влада поклала на Росію. Як заходи у відповідь Лондон, а також низка країн-союзників Сполученого Королівства вислали зі своїх країн приблизно 140 російських дипломатів.

Надалі Скотленд-Ярд та британська Королівська прокуратура обвинуватила двох росіян Олександра Петрова та Руслана Боширова у змові та спробі вбивства Скрипалів зі використанням отруйної речовини "новачок". Щодо них видано національний і міжнародний ордери на арешт. Сліди "новачка" поліція виявила в готельному номері, де вони зупинялися.

Самі Петров та Боширов в одному з інтерв'ю ці обвинувачення заперечили, заявивши, що відвідували Солсбері в березні з туристичними цілями. ЗМІ пізніше повідомили, що під іменами Р. Боширова та О. Петрова переховуються полковник ГРУ Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

У Москві заперечують усі обвинувачення на свою адресу.