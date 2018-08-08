Пропагандист Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил провокации

Грэм Филлипс устроил провокацию в грузинском посольстве

Пропагандист Грэм Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне, где проходила выставка о российско-грузинской войне 2008 года.

Как сообщает 1tv, Филлипс стал выкрикивать лозунги, направленные против Грузии и НАТО.

За свои провокационные действия пропагандист был задержан британской полицией.

В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что ожидают полной оценки инцидента.

Грэм Филлипс - британский пророссийский пропагандист, сотрудник российских государственных телеканалов Russia Today и Звезда. Получил известность в ходе своей пропагандистской работы в период Евромайдана в Украине в конце 2013 - начале 2014 года и во время боевых действий на Донбассе.

В июне 2014 года Филлипс был задержан СБУ и был выдворен из Украины. После этого Филлипс вернулся в Россию, а оттуда - на оккупированный Донбасс и продолжил работу.