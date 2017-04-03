Пророссийская партия президента Армении победила на парламентских выборах

На парламентских выборах в Армении одержала победу правящая пророссийски настроенная Республиканская партия (РПА), председателем которой является президент страны Серж Саргсян.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК Армении по итогам обработки протоколов со всех избирательных участков, сообщает DW.

Согласно данным ЦИК, РПА набрала 49,12% голосов избирателей, за консервативный блок партий Царукян отдали свои голоса 27,32% избирателей, на третьем месте - оппозиционный блок Елк (Выход), которым руководит депутат парламента Никол Пашинян с результатом 7,77% голосов, также в парламент прошла Армянская революционная федерация Дашнакцутюн (6,57%), состоящая в коалиции с Республиканской партией.

Еще до закрытия избирательных участков оппозиция обвинила власти в фальсификациях.

"Мы зафиксировали многочисленные нарушения тайны голосования, кроме того, многие голосовали неоднократно", - заявил оппозиционный политик Овсеп Хуршудян.

До голосования международные наблюдатели уже высказывали опасения по поводу соблюдения международных демократических стандартов. Представительство ЕС и американское посольство в Ереване выразили обеспокоенность сообщениями о "запугивании избирателей, покупки голосов и систематическом использовании административных ресурсов для поддержки определенных партий".