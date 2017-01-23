Пророссийский глава ПАСЕ Аграмунт переизбран на второй срок

23 января 2017, 14:29
 В мире Источник: Зеркало недели. Украина

Аграмунт пообещал сделать все возможное, чтобы служить Ассамблее.

Действующий председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт переизбран на второй годичный срок.О соответсвующем решении сказано на официальной странице ПАСЕ в Twitter.

"Я сделаю все возможное, чтобы служить этой Ассамблее", - цитируют слова Аграмунта в пресс-службе организации.

Срок полномочий главы ПАСЕ составляет один год с возможностью однократного продления на год.

Pedro Agramunt is re-elected as @PACE_President for a second term of office: "I will do my utmost to serve this Assembly" he tells MPs pic.twitter.com/OBb1lbAYr2 - PACE (@PACE_News) 23 січня 2017 р.

Аграмунт был президентом ассамблеи в 2016 году. Он твердо и открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.

Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Источник: Зеркало недели. Украина
 
 
 