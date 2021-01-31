Протести на підтримку Навального: в Росії затримують протестуючих. Дивіться спецефір "Дождя"

По всій Росії сьогодні проходять нові акції на підтримку політв'язня Олексія Навального.

Місцева поліція жорстко затримує активістів.

Так, в Уфі і Хабаровську на відео потрапив момент, як силовики жорстко скрутили пенсіонерок. Жінки при цьому кричали і чинили опір, а натовп скандував "ганьба".

На даний момент повідомляється вже про понад 800 затриманих. Акції на підтримку Навального почалися в Санкт-Петербурзі і Москві.

Всього прихильники Навального анонсували на сьогодні мітинги в 142 містах. Ще десятки акцій солідарності пройдуть за кордоном.