Протести у Білорусі: на "Марші героїв" затримали вже близько 400 людей

За даними МВС Білорусі, в Мінську станом на 19.00 13 вересня затримано близько 400 учасників акцій протесту.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Telegram-канал Прессекретаря МВС Білорусі.

"Станом на 19:00 протестні акції в країні завершилися практично скрізь, за винятком Мінська. Затримано кілька сотень людей. У різних районах столиці затримано понад 400 осіб.", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Мінську о 14:00 почався багатолюдний "Марш героїв".

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З того часу кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.