Протести у Вірменії: ЄС просить утримуватися від ескалації

Європейський союз закликав всі сторони конфлікту у Вірменії утриматися від подальшої ескалації. У свою черг прем'єр-міністр Нікол Пашинян наказав військовим, які вимагають його відставки, "займатися своєю справою".

"Європейський Союз дуже уважно стежить за розвитком подій у Вірменії. Ми просимо всіх акторів заспокоїтись та уникати будь-якої риторики чи дій, які можуть призвести до подальшої ескалації", - йдеться у заяві речника ЄС, передає "Суспільне радіо Вірменії".

У ЄС наголосили, що усі розбіжності необхідно вирішувати із дотриманням принципів та процесів парламентської демократії. Європейські лідери також нагадали, що "відповідно до Конституції Вірменії, збройні сили "зберігають нейтралітет у політичних питаннях і перебувають під цивільним контролем".Наказ Пашиняна

"Як обраний народом Вірменії представник, прем'єр-міністр Вірменії даю наказ усім солдатам, офіцерам, генералам ЗС: панове, займайтеся своєю справою, охороною кордонів і територіальної цілісності Вірменії. Це мій наказ і ніхто не може наважитися порушити його", - заявив голова уряду на мітингу своїх прихильників, передає Новини Вірменії.

Паралельно з цим мітингом у Єревані пройшла акція "За спасіння Батьківщини", учасники якої вимагали відставки прем'єра.

Протестувальники ввечері поставили палатки навпроти президентського палацу у столиці.

Що відомо

25 лютого Генеральний штаб Збройних сил Вірменії виставив вимогу відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Пашинян назвав це спробою "збройного перевороту".

10 листопада 2020 року у Єревані спалахнули акції протесту після того, як прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання заяви із президентами Азербайджану та Росії про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Через заворушення та заклики до повалення влади затримали щонайменше шістьох демонстрантів. Акції протесту проти уряду Пашиняна періодично проходять у країні до тепер.

На початку жовтня Азербайджан погодився на переговори з ОБСЄ щодо конфлікту у Нагірному Карабаху. Наступного дня Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню, проте уже за добу почали звинувачували одне одного у порушенні режиму припинення вогню.

25 листопада азербайджанські війська увійшли до другого району Нагірного Карабаху.

25 грудня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що готовий як піти у відставку за рішенням народу, так і продовжити свою роботу на чолі уряду країни.

UA: Суспільне Новини

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