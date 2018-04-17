Протесты в Ереване: в зданию парламента стянули бронетехнику

Полиция Еревана готова разогнать всех протестующих силой

Во вторник, 17 апреля, в Армении должны проголосовать за кандидатуру бывшего президента Сержа Саргсяна, который претендует на пост премьера. В связи с этим жители страны протестуют уже второй день.

В акциях пострадали как минимум 46 человек, среди которых есть и полицейские.

Ночью и утром протестующие пытались прорвать кордоны правоохранителей, которые применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Чтобы не допустить новых столкновений, полиция стянула туда в парламент спецтехнику, а оппозиционеров предупредили о том, что их собрание незаконно, а стражи порядка готовы действовать силой.

Активисты требуют не назначать Саргасян на должность премьера, ведь это нарушает Конституцию, поскольку политик уже отбыл два срока в качестве президента страны.

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ВВС

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