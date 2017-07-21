Протесты в Польше против судебной реформы: оштрафовали 52 человек

В Польше после протестов против судебной реформы в Польше оштрафовали 52 человека. Об этом сообщает TVP Info.

Вчера под зданием Сейма несколько десятков человек пытались заблокировать выезд автомобиля, в котором находился представитель правительства Польши Рафал Бохенек.

"Полиция идентифицировала 270 человек, в отношении пяти людей были вынесены предупреждения, 52 человека получили штрафы за блокирования выезда. Дела 200 человек будут направлены суд, в случае нарушения они будут наказаны", - сказал представитель полиции Варшавы Мариуш Мрозек.

Один человек был задержан в связи нарушением неприкосновенности депутата.