Протесты в России подбодрили оппозицию перед выборами - Bloomberg

Российские оппозиционеры, несмотря на задержание Навального, обещают добиться от Кремля уступок.

Вдохновленные крупнейшими антиправительственными протестами в России за последние 5 лет политические опоненети президента Владимира Путина в предвкушении начала новой волны народного неповиновения перед президентскими выборами.

Об этом сегодня пишет Bloomberg, напоминая, что, несмотря на жесткие законы, которые запрещают россиянам выходить на улицы против своего правительства, более 60 тысяч человек приняли участие в акциях в 80 городах России.

"Это только начало. Кульминация произойдет ближе к президентским выборам. Сейчас наша задача заставить власть пойти на уступки", - сказал один из лидеров российской оппозиции Владимир Милонов.

Владимир Путин еще не объявил официально о своем намерении баллотироваться в четвертый раз, однако мало кто в России сомневается, что он это сделает. Конкуренцию ему пообещал составить Алексей Навальный. Но российская власть подчеркивает, что он не сможет принять участие в выборах из-за обвинений в мошенничестве. Вчера Навального снова задержали из-за демонстраций.

Председатель российского "Центра политических технологий" Игорь Бунин убежден, что российская власть не знает наверняка, как ей стоит ответить на возрождение российской оппозиции. Хотя в руках Кремля - ряд законов, которые были утверждены после предыдущее демонстраций в 2012 году.

"Возможно власть займет позицию где-то посередине. Пока что Путину лично ничего не грозит. Но мы не знаем, как далеко зайдет общественное сознание, поскольку недовольство будет все больше возрастать", - сказал эксперт.

Бунин отметил, что в отличие от акций против третьего президентского срока Путина в 2011-2012 годах, в которых приняли участие представители среднего класса, в этот раз движущей силой протестов стала молодежь, "у которой еще вся жизнь впереди". Поэтому акции на этот раз могут оказаться более настойчивые и решительные.

Тем временем, многие российские СМИ проигнорировали тему массовых протестов. Информационные агентства "ТАСС" и "РИА новости" практически не писали об акциях протеста в Москве и других городах, а также не выставляли новости об этих событиях на своих главных страницах. Мало упоминали о протестах и сайты телевизионных каналов России, с некоторыми исключениями, в числе которых канал "Дождь".

В воскресенье, 26 марта, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах начались акции протеста против коррупции. Поводом для выступления стало расследование "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального о роскошной жизни премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Через 20 минут после начала акции протеста в Москве был задержан российский оппозиционер Алексей Навальный.