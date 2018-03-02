Пучдемон отказался вновь возглавить правительство Каталонию

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался снова возглавить регион. Об этом он заявил в видеообращении из Брюсселя.

Пучдемон призвал поддержать Жорди Санчеса - другого сторонника независимости Каталонии. В настоящее время Санчес находится в тюремном заключении. Ему предъявлены обвинения в мятеже.

На досрочных парламентских выборах 21 декабря прошлого года победу одержали сторонники независимости региона во главе с Пучдемоном. Его переизбрание осложняется тем, что он скрывается в Бельгии.

Если экс-глава Каталонии вернется в Испанию, то будет арестован. Согласно законодательству, перед началом первого раунда голосования кандидат на пост главы Каталонии должен явиться в парламент, чтобы представить свою программу и принять участие в дебатах. Дистанционного присутствия по видеосвязи регламент не предусматривает.

Досрочные выборы в парламент Каталонии назначили после того, как регион объявил о независимости по итогам местного референдума в октябре прошлого года. Мадрид назвал голосование незаконным и ввел в Каталонии прямое правление.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. Согласно результатам, за независимость проголосовали 90,18% при явке в 43%. Правительство Испании не признало де-факто объявление Каталонией независимости, требуя от властей автономии четко высказаться относительно независимости региона.

27 октября правительство Каталонии проголосовало за провозглашение независимости от Испании.

В то же время Сенат Испании проголосовал за введение в действие ст. 155 Конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы. После сообщения в официальной газете испанского правительства управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности вице-премьера испанского правительства Сорайю Саэнс де Сантамарию назначили временным главой правительства Каталонии вместо смещенного с должности Карлеса Пучдемона.

После этого бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию вместе с пятью членами своего правительства. Власти Бельгии заявили, что Пучдемон может находиться на территории страны, как и любой гражданин европейской страны. Позже отстраненный лидер Каталонии заявил, что будет находиться в Бельгии до внеочередных выборов в каталонский парламент.