Путін і Байден проведуть ще одні переговори

Президенти Росії і Сполучених Штатів Америки Володимир Путін і Джозеф Байден домовилися ще раз поговорити. Розмова відбудеться після переговорів представників двох країн.

"Президенти домовилися, що після того, як ось ці самі довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, може бути, задіюючи ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає "Росія 1".

Пєсков також уточнив, що про особисту зустріч двох президентом говорити рано і що це "справа майбутнього".

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що сказав президенту РФ Володимиру Путіну, що Москва заплатить "жахливу ціну" з погляду свого іміджу, якщо вторгнеться в Україну.

7 грудня відбулася телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Путіна. Вона тривала понад дві години. Президенти під час захищеного відеодзвінка обговорили ескалацію біля кордонів України, кібербезпеку та регіональні проблеми. Байден також наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.



Речник Президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін та Джо Байден можуть провести ще одні переговори. Про зустріч вони домовилися під час спілкування 7 грудня. Як скоро це може відбутися, поки що невідомо.

В Офісі Президента висловили вдячність Джо Байдену за підтримку суверенітету України та зусилля щодо стабілізації ситуації в регіоні під час перемовин з Путіним.

Україна також підтримує дипломатичний спосіб розв'язання конфлікту.

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