Путін і Лукашенко обговорили ситуацію з затриманими "вагнерівцями"

Президент Росії Володимир Путін обговорив з білоруським лідером Олександром Лукашенком ситуацію з арештом бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".

Про це йдеться в повідомленні Кремля за підсумками переговорів лідерів двох країн.

Повідомляється, що Путін і Лукашенко обмінялися думками у зв'язку з арештом 33 російських громадян.

"Висловлено впевненість, що ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі також заявили, що сторони обговорили розвиток братніх російсько- білоруських відносин. Примітно, що цього тижня Лукашенко зробив випад на адресу Путіна, заявивши, що Росія проміняла братські відносини на партнерські.

"Підкреслено, що російська сторона зацікавлена в збереженні в Білорусі стабільної внутрішньополітичної ситуації та проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці", - додали в Кремлі.

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