Путін і Лукашенко оголосили про нові спільні військові навчання

Президент Росії Володимир Путін привітав пропозицію Олександра Лукашенка провести черговий раунд російсько-білоруських військових навчань. Путін, який зустрівся з Лукашенком у Санкт-Петербурзі 29 грудня, заявив, що військові навчання пройдуть у лютому або березні в Білорусі.

Оголошення пролунало на тлі концентрації російських військ поблизу України, що викликало побоювання Заходу щодо ймовірного вторгнення. Високопосадовці в Україні висловлювали занепокоєння, що Росія також може атакувати і з білоруської території. Росія заперечує намір напасти на Україну, натомість звинувачує Київ і НАТО у провокаціях.

Росія регулярно проводить військові навчання з Білоруссю, останніми масштабними були такі навчання у вересні за участю 200 тисяч військовослужбовців. Лукашенко покладається на підтримку Москви - на тлі зростання напруженості із Заходом через придушення його режимом опозиції після суперечливих президентських виборів у серпні 2020 року.