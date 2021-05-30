Путін і Лукашенко сьогодні домовилися про розширення географії польотів Белавіа

Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко сьогодні домовилися про розширення географії польотів Белавіа - мова йде про нові рейси до міст Росії, повідомляє Telegram- канал" Пул першого", наближений до пресслужби білоруського президента.

На сьогоднішній зустрічі була досягнута домовленість про відкриття нових рейсів Белавіа в російські міста. Рішення схвалене на тлі зупинки авіасполучення та скасування рейсів до країн Європи.

У той же час як заявив російським ЗМІ прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, обговорюване в медіа питання про можливий запуск рейсів до окупованого Криму поки що не піднімалося.

"Це треба у Белавіа питати. Це не російська компанія", - відповів Пєсков на питання, чи буде Бєлавіа літати до Криму.Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився Опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками. Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара. Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.

26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.