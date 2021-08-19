Путін і Макрон обговорили ситуацію на окупованому Донбасі

Президенти Російської Федерації Володимир Путін та Франції провели телефону розмову, під час якої обговорили ситуацію на окупованому Росією Донбасі.

Про це повідомляється на сайті російського президента.

"Висловлено занепокоєння у зв'язку з напруженістю на південному сході України", - йдеться у повідомленні.

Путін звинуватив Україну загостренні ситуації на лінії зіткнення та тиражуванні "провокаційних законодавчих ініціатив", які нібито суперечать Мінським угодам. Зеленський прокоментував зустріч Меркель з Путіним напередодні візиту до України

"Підкреслена необхідність реалізації київською владою всіх раніше досягнутих домовленостей, перш за все - мінського "Комплексу заходів" 2015 роки як безальтернативної основи врегулювання", - зазначається на сайті президента РФ.

Крім того, підтверджено налаштування на координацію зусиль Росії та Франції у Нормандському форматі.

Також під час розмови Путін та Макрон обговорили ситуацію в Афганістані, Нагірному Карабаху та низку питань, які стосуються Африканського континенту.

На сайті президента Франції інформації про розмову з Путіним поки немає.

Раніше стало відомо, що напередодні візиту до України, 20 серпня в Москві відбудеться зустріч канцлерки Німеччини Ангели Меркель і російського президента Володимира Путіна.

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