Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю

Президент Росії Володимир Путін нагородив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина медаллю на честь 75-річчя "Перемоги у Великій Вітчизняній Війні".

Про це повідомило російське посольство в КНДР у фейсбуці.

Відзначають, то медаль вручено "за великий особистий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян і проявлену турботу про збереження поховань і меморіалів радянських воїнів у республіці".

5 травня російський посол Олександр Мацегора передав медаль голові МЗС КНДР Лі Сон Гвону.

2 травня північнокорейське державне інформагентство ЦТАК повідомило про першу за останні 20 днів появу Кім Чен Ина на публіці.

Лідер КНДР не з'являвся на публіці з 11 квітня, коли він головував на засіданні Політбюро правлячої Трудової партії КНДР. Уперше за час свого правління він пропустив церемонію з нагоди дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена 15 квітня.

ЗМІ писали про тяжку хворобу 36-річного Ина і навіть смерть. Видання Daily Mail 25 квітня повідомило, що лідер КНДР перебуває "у вегетативному стані", а Китай відправив до Північної Кореї медичних експертів для консультацій.