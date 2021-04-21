Путін під час послання Радфеду навіть не згадав стягування військ РФ до кордону з Україною

Під час виступу Путін лише звинуватив Захід у "провокаціях" (Фото: Скріншот відео Росія 24)

Глава Кремля Володимир Путін, виступаючи 21 квітня з своїм щорічним посланням Радфеда РФ так і не пояснив причини нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Більш того, ця тема під час його промови навіть не згадувалася.

Розповідаючи присутнім про зовнішньополітичну ситуацію, Путін лише традиційно звинуватив Захід у деяких "провокаціях" проти РФ, пригрозивши їм жорсткою відповіддю.

"Недружні акції щодо Росії не припиняються. В деяких країнах завели непристойний звичай: з будь-якого приводу, а найчастіше взагалі без жодного приводу чіпляти Росію. Спорт якийсь. Новий вид спорту, хто голосніше щось скаже", - поскаржився російський президент.

Згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони, наразі на кордоні з Україною можуть знаходиться вже близько 110 тисяч російських військових.