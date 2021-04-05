Путін підписав закон, що дозволяє йому відбути ще два терміни

Президент Росії Володимир Путін в понеділок остаточно схвалив закон, що дозволяє йому займати цей пост ще два шестирічних терміни, що дає йому можливість залишатися при владі до 2036 року.

68-річний російський лідер, який перебуває при владі понад два десятиліття, підписав законопроект в понеділок, згідно копії, розміщеної на урядовому порталі правової інформації, повідомляє AFP.

Путін запропонував цю зміну в минулому році в рамках конституційних реформ, які росіяни переважною більшістю голосів підтримали на голосуванні в липні. Законодавці схвалили законопроект минулого місяця.

Закон обнулить обмеження на кількість президентських термінів, що дозволить Путіну знову балотуватися на виборах після закінчення його нинішнього і другого терміну поспіль в 2024 році.

Путін був вперше обраний президентом в 2000 році і відбув два терміни поспіль по чотири роки. Його союзник Дмитро Медведєв зайняв його місце в 2008 році, що критики розглядали як спосіб обійти обмеження Росії на два президентські терміни поспіль.

Перебуваючи при владі, Медведєв підписав закон про продовження терміну повноважень до шести років, починаючи з наступного президента.

Потім Путін повернувся в Кремль в 2012 році і виграв переобрання в 2018 році.

Термін "перезавантаження" було частиною конституційних реформ, які включали популістські економічні заходи і "підсолоджувачі" для традиціоналістів, такі як ефективна заборона одностатевих шлюбів.

Минулого літа росіяни проголосували за або проти всього пакету поправок в ході голосування, яке проводилося протягом тижня. За словами влади, цей крок був спрямований на обмеження поширення коронавірусу, але, за словами критиків, цей процес залишався відкритим для маніпуляцій.

"Голос", незалежний спостерігач за виборами, розкритикував формат голосування, заявивши, що росіяни повинні мати можливість голосувати за кожну окрему зміну.

Він також повідомив, що отримав сотні скарг на порушення, в тому числі багаторазове голосування.

У підсумку за зміни проголосували 78% росіян.

Опоненти Кремля заявляють, що конституційні реформи стали приводом, що дозволяє Путіну стати "довічним президентом". Путіну буде 85, коли він залишить свій пост, якщо він буде обраний і буде відбувати два додаткових терміни до їх кінця в 2036 році.

Остаточне затвердження закону відбувається у міру того, як влада посилює тиск на опозицію і пригнічує інакомислення.

Ув'язнений критик Кремля Олексій Навальний минулого тижня оголосив голодування, вимагаючи адекватного лікування у в'язниці, заявивши, що він відчуває сильний біль в спині і оніміння ніг.

44-річний опозиціонер був заарештований після повернення в Росію в січні, після того як провів кілька місяців у Німеччині, відновлюючись після отруєння минулого літа нервово-паралітичною речовиною Новачок, в якому він звинувачує Кремль.

У лютому Навальний був засуджений до двох з половиною років колонії суворого режиму за порушення умовно-дострокового звільнення умовно за старим звинуваченням в шахрайстві.

Десять союзників Навального, включаючи ключового помічника Любов Соболь і його брата Олега, залишаються під домашнім арештом за звинуваченням у порушенні епідеміологічних заходів під час акції протесту в Москві з вимогою його звільнення.

У понеділок команда Навального закликала його прихильників зареєструватися для участі в онлайн-кампанії з підготовки протестів з вимогою свободи критикам Кремля, заявивши, що Путін "не втече сам".