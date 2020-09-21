Путін підтримав ініціативу Лукашенка з проведення конституційної реформи - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі. Про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Звичайно ж, події останніх тижнів в Білорусі не могли не справити вплив. Крім того, ми знаємо ініціативу президента Лукашенка про проведення конституційної реформи, про запуск відповідного процесу, і ця тематика також зачіпалася і ця ініціатива також була підтримана президентом Путіним", - сказав Пєсков за підсумком переговорів Путіна з Лукашенком.

Раніше повідомлялося, що уряд Білорусі створив робочу групу, яка займеться розширенням повноважень Ради міністрів і місцевої влади.

Керувати цією групою буде перший заступник прем'єр-міністра Білорусі Микола Снопков. Групі потрібно до 20 вересня проаналізувати ряд білоруських законів по адміністративно-територіальних одиницях, їх найменуванню, погодженням кадрових призначень, земельних та інших питань, які "передбачають залучення в їх рішення глави держави".

За матерiалам ТАРС, ZN.ua

