Путін пообіцяв вивести "миротворців" ОДКБ із Казахстану, але не назвав дату

Російські військові, які увійшли у Казахстан під виглядом "миротворців" Організації Договору з колективної безпеки, залишаться в країні стільки, скільки потрібно, заявив президент РФ Владімір Путін, виступаючи на позачерговій сесії Рад безпеки ОДКБ.

За словами Путіна, у перспективі "миротворчий контингент буде виведений із території Казахстану". Однак умови та точні дати російський лідер не назвав.

"До складу контингенту ОДКБ увійшли найбільш підготовлені підрозділи ПДВ Росії. Усі вони мають реальний бойовий досвід. Керує діями колективних сил у Казахстані - командувач ПДВ, генерал-полковник А.М.Сердюков, він знає свою справу", - додав він.

Нагадаємо, Росія відправила до Казахстану близько 2,5 тисячі військових 45- ї окремої бригади спеціального призначення та 98-ї дивізії ПДВ, а також війська Центру спеціального призначення РФ "Сєнєж". Усі ці підрозділи брали участь в окупації Росією українських Донбасу та Криму, десантники - під командуванням Сердюкова.