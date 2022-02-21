Путін порушує міжнародне право, суверенітет та територіальну цілісність України - Джонсон

Рішення президента Росії про визнання незалежності маріонеткових утворень "Л/ДНР" є відвертим порушенням міжнародного права, грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє власкор Укрінформу.

"Це відверто порушує міжнародне право, це грубе порушення суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Джонсон на пресконференції, яка по часу співпала з підписанням Путіним указів про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР".

Джонсон також наголосив, що рішення Путіна про визнання "Л/ДНР" є відмовою від Мінських домовленостей.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила у Твіттері, що визнання Москвою "незалежності" ОРДЛО означає кінець "Мінська" та вказує на те, що російський лідер Володимир Путін обрав шлях конфронтації.

"Визнання президентом Путіним "ДНР" та "ЛНР" як незалежних держав демонструє кричущу зневагу до зобов'язань РФ у рамках Мінських домовленостей. Цей крок є новою атакою проти суверенітету та територіальної цілісності України, сигналом про кінець "Мінська" та порушенням Хартії ООН. Він демонструє, що Росія обрала шлях конфронтації, а не діалогу", - написала Трасс.

Вона зазначила, що Британія скоординує свої подальнші кроки із союзниками.

Як повідомляв Укрінформ, Президент РФ Володимир Путін під час свого 55- хвилинного виступу в телеефірах російських телеканалів заявив про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" та підписав відповідні укази. Після чого була показана церемонія підписання Путіним відповідних указів.



