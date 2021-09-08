Путін поскаржився главі Європейської ради на Кримську платформу

Президент РФ звинуватив Україну в "ухилянні виконання взятих на себе зобов'язань"

Глава Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним під час якої очільник Кремля заявив, що саміт Кримської платформи "носить провокаційний характер". Про це повідомляє сайт Кремля.

"Відзначено провокаційний характер проведення саміту Кримської платформи при тому, що питання повернення Криму до складу Російської Федерації остаточно закрите ще в березні 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Крім цього Путін заявив, що Євросоюз нібито продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів півострова.

Також президент РФ звинуватив Україну в "ухилянні виконання взятих на себе зобов'язань".

"Перш за все це стосується налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом", - додали у Кремлі.

Попри на шалений опір Росії, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю делегатів із 46 країн.

У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для "мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму і міста Севастополя".