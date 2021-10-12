Путін поскаржився Меркель і Макрону на Україну і погодився активізувати нормандський формат

Президент Росії Володимир Путін провів переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном і німецьким канцлером Ангелою Меркель. Перед цим Макрон і Меркель поспілкувалися з президентом України.

За інформацією прес-служби Кремля, Путін поскаржився лідерам Німеччини і Франції на те, що Україна нібито відмовляється виконувати мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, а також домовленості саміту нормандської четвірки в Парижі.

Сторони, як кажуть в Кремлі, домовилися доручити своїм політрадникам і міністрам закордонних справ активізувати роботу по нормандському формату.

"Міністри закордонних справ будуть вести справу до проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Домовлено також продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації, в разі доцільності, і нормандського саміту", - заявили в пресслужбі Кремля.

11 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і главою Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, сторони обговорювали підготовку до саміту нормандської четвірки.

27 вересня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона сподівається на проведення зустрічі лідерів нормандської четвірки до закінчення каденції Ангели Меркель.

Нормандська четвірка була створена в 2014 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Зустрічі в нормандському форматі проходять на рівні представників МЗС, глав МЗС і глав держав і урядів чотирьох країн - України, Франції, Німеччини та Росії.

Перша і поки остання зустріч в нормандському форматі за участю Володимира Зеленського відбулася в грудні 2019 року. Учасники саміту домовилися провести нову зустріч на рівні лідерів країн в 2020 році, але вона так і не відбулася. З тих пір переговори проходять на рівні радників і представників лідерів четвірки.