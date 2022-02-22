Президент країни-агресорки Володимир Путін поставив чотири умови для України, які нібито допоможуть розв'язати ситуацію. Зокрема Путін просить: визнати "волевиявлення" людей в Севастополі та Криму, тобто фактично визнати незаконний референдум; Україна має самостійно відмовитися від руху в НАТО; розв'язати проблему Донбасу шляхом перемовин; найважливіша умова - демілітаризація України.

Про це повідомляє "5 канал".

Нагадаємо, раніше голови так званих "ДНР" і "ЛНР" попросили Путіна визнати незалежність "республік". Пізніше Росія зібрала Раду безпеки, де всі присутні виступили за визнання "республік", а Путін пообіцяв, що рішення буде прийнято у той же день.

Як повідомляв 5.UA, Росія визнала псевдореспубліки "ЛНР" і "ДНР". Про це за підсумками засідання Ради безпеки Федерації заявив президент Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Путін доручив Міністерству оборони РФ направити війська на територію ОРДЛО для забезпечення миру. Пізніше з'явилася інформація, що регулярні частини Росії відкрито вторглися на територію ОРДЛО. А мешканці окупованого Донецька повідомили, що величезна колона танків і бронетехніки пройшла по центру Донецька в бік лінії зіткнення.

Як повідомляв 5.UA, масову евакуацію з ОРДЛО до РФ оголосили ватажки псевдореспублік - Резніков вкотре наголошує, що ЗСУ не готують жодного наступу.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок. На момент обстрілу в дитсадку перебували 20 дітей та 18 працівників. Постраждали 3 людей. Їх госпіталізували.