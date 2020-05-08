Путін привітав з Днем перемоги "народи України та Грузії" і лідерів та громадян інших держав

Російський президент Володимир Путін привітав лідерів і громадян іноземних держав, а також "народи України і Грузії", говориться в тексті вітального листа, опублікованому на сайті Кремля, пише УНН.

"Володимир Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південній Осетії (останні дві визнанні виключно РФ окуповані грузинські території - ред.), а також народам Грузії і України з нагоди 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - вказано в тексті повідомлення.

Президент Росії заявив, що "в наших країнах свято шанують пам'ять героїв, які своєю мужністю на фронті і самовідданою працею в тилу допомогли здобути Перемогу над нацизмом, що стала нашим спільним великим надбанням".

"Священний обов'язок нинішніх поколінь - навіки зберегти пам'ять про тих, хто ціною незліченних жертв і поневірянь відстояв свободу рідної землі, оточити увагою і турботою наших дорогих ветеранів", - написав Володимир Путін.

Президент РФ також заявив "про необхідність рішуче протистояти будь-яким спробам переписати підсумки Великої Вітчизняної війни, обілити і забути нелюдські злочини, вчинені нацистами і їх посібниками".

Володимир Путін висловив упевненість, що спільна пам'ять про подвиг батьків і дідів сприятиме конструктивному розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, а також партнерської взаємодії в протистоянні сучасним викликам і загрозам, в тому числі таким, як пандемія коронавірусу.

Володимир Путін передав всім ветеранам, партизанам і трудівників тилу "щирі слова подяки та побажання доброго здоров'я, щастя, благополуччя та довгих років життя".

Президент Росії також направив привітання керівництву і народам Великої Британії, США і Франції.

У привітанні прем'єр-міністру Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борису Джонсону російський лідер, зокрема, зазначив: "Велика Перемога стала найважливішою подією двадцятого століття, що мають неминуще значення для долі всього людства. Вона була досягнута завдяки об'єднаним зусиллям Радянського Союзу і країн антигітлерівської коаліції. Цей безцінний досвід співпраці дуже затребуваний і сьогодні". Володимир Путін висловив упевненість, що пам'ять про бойове братерство воєнної доби допоможе розвитку конструктивного російсько-британського діалогу та взаємодії в боротьбі з загрозами та викликами сучасності.

У посланні президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу Володимир Путін написав, що "в Росії зберігають вдячну пам'ять про внесок союзників по антигітлерівській коаліції в загальну Перемогу, ніколи не забудуть про радянсько-американському бойову співдружність".

Президент Російської Федерації також зазначив: "Десятиліття, що пройшли після Другої світової війни, принесли нові загрози - від тероризму і регіональних конфліктів до масштабних природних лих, техногенних катастроф та епідемій. Росія і США сьогодні знаходяться на передньому краї протистояння глобальним викликам. Наслідуючи традиції співпраці, закладеним у воєнні роки, діючи в "дусі Ельби", наші країни змогли б чимало зробити для забезпечення міжнародної безпеки і стабільності".

У зверненні до президента Французької Республіки Еммануеля Макрона Володимир Путін, зокрема, зазначив: "У серцях росіян назавжди залишиться подвиг льотчиків ескадрильї "Нормандія-Німан", які воювали на радянсько- німецькому фронті. Вагомий внесок у Перемогу внесли і тисячі радянських патріотів, що вступили до лав Французького опору". Російський президент "наголосив затребуваність взаємодії Росії і Франції в нинішній непростій міжнародній обстановці".

16 квітня Володимир Путін скасував проведення параду до Дня перемоги через пандемію COVID-19, перенісши його на більш пізній термін.