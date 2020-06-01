Путін призначив нову дату голосування за обнулення його президентських термінів

Президент Росії Володимир Путін призначив на 1 липня всенародне голосування за зміни в Конституцію, які можуть дозволити йому залишитися при владі до 2036 року.

Про це йдеться на сайті Кремля.

"Проведемо загальноросійське голосування щодо прийняття поправок до Конституції Російської Федерації 1 липня 2020 року", - заявив Путін на нараді з керівництвом Центрвиборчкому і робочою групою з підготовки пропозицій про внесення поправок до Конституції.

Нагадаємо, за чинною Конституцією Росії Путін не може брати участь у виборах президента в 2024 році, оскільки зараз перебуває на другому поспіль президентському терміні.

Тому в Держдумі вирішили її змінити, внісши поправку про обнулення президентських термінів після прийняття нової Конституції. Це дозволить Путіну перебувати при владі ще два президентські терміни, тобто до 2036 року.

Поправки до Конституції вимагають схвалення громадян на всенародному голосуванні. На відміну від референдуму для визнання загальноросійського голосування таким, що відбувся, не потрібна явка понад 50%.

Воно повинно було відбутися ще 22 квітня, але через пандемію коронавірусу було відкладено.