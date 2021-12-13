Путін провів телефонну розмову і знову поскаржився на Україну, цього разу Борису Джонсону

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним, головною темою обговорення стала Україна, повідомляє офіційний сайт британського уряду.

Джонсон висловив глибоке занепокоєння Сполученого Королівства нарощуванням російських збройних сил на кордоні з Україною і знову наголосив на важливості роботи дипломатичних каналів для деескалації напруженості та пошуку мирних рішень у довгостроковій перспективі.

Прем'єр-міністр відзначив прихильність Великої Британії до територіальної цілісності та суверенітету України та попередив, що будь-які дестабілізуючі дії Росії стануть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки.

Глава британського Кабінету також визнав важливість діалогу з міжнародної та регіональної безпеки. Стосовно врегулювання ситуації на Донбасі, Джонсон заявив про необхідність для всіх сторін дотримуватися Мінських домовленостей.

Російський звіт про проведені переговори викладено в діаметрально протилежній тональності і є стандартним "переліком скарг" на Україну з боку президента країни-агресора, який цього разу побачив в Україні ще й "дискримінацію російськомовного населення". На сайті Кремля присутні наступні формулювання:

"Наведено конкретні приклади деструктивної лінії Києва на зрив Мінських угод, які є безальтернативною основою врегулювання внутрішньоукраїнської кризи. Вказано також, що українська влада цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення, використовуючи у зоні конфлікту заборонені мінським "Комплексом заходів" важке озброєння та ударні безпілотники. Звернено увагу і на політику дискримінації російськомовного населення, що проводиться Україною."

Під час телефонної розмови з тодішнім канцлером Німеччини Путін поскаржився Меркель на Україну. Основні його страхи - НАТО та Bayraktar.

Незабаром після розмови з Меркель президент РФ поскаржився турецькому колезі на застосування Україною ударних безпілотних апаратів Байрактар. Путін назвав дії українських військових, які захищають країну від російської агресії, "провокаційною активністю" та заявив, що вважає Україну винною у діяльності, спрямованій на зрив Мінських угод.

Раніше Борис Джонсон називав трагічною помилкою Росії можливий наступ на Україну та заявляв, що Британія продовжить використовувати економічні та дипломатичні інструменти для запобігання агресії РФ проти України.

Після Революції гідності Лондон став одним із найпослідовніших і найнадійніших союзників для України. Великобританія надає нам політичну підтримку та її голос на захист України від російських домагань звучить голосніше та наполегливіше, ніж голоси більшості наших європейських партнерів. Чи може нинішній момент у стосунках стати чимось більшим, перерости у довгострокове партнерство? Читайте у статті Віктора Константинова "Самотня Британія у Новому світі: навіщо Україна потрібна Лондону?"

За словами головного дипломата Великої Британії Ліз Трасс, вільні демократичні країни мають відмовитися від російського газу та російських грошей, щоб зберегти свою незалежність. По матерiалам: gov.uk