Путін скасував заборону на чартерні польоти в Єгипет

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно із яким скасовується заборона на здійснення пасажирських перельотів з Росії в міста Єгипту.

Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації.

Новий указ Путіна крім того скасовує рекомендацію для турагентів утримуватися від продажу путівок на курорти Єгипту.

Винятком є тільки Каїр.

У 2015 році авіасполучення між РФ та Єгиптом перервали після того, як у результаті зазнав аварії літак російської компанії, що летів з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург.