Путін стверджує, що його слова про Україну та "красуню" не мали особистого виміру

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його слова про Україну і пов'язана з цим фраза "подобається, не подобається - терпи, моя красуня" не мали "особистого виміру". Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"Це не мало ніякого особистого виміру, повинен прямо сказати. Я ніколи в своїй роботі за багато років не переходив на особистості, і це не мало ніякого особистого виміру", - сказав Путін.

Путін, відповідаючи на прохання прокоментувати відповідь Президента України Володимира Зеленського на сказану раніше главою Російської держави фразу "подобається, не подобається, терпи, моя красуня" в контексті нібито небажання Києва виконувати Мінські угоди, заявив, що слова про Україну, Мінські угоди і "красуню" стосувалися тільки того, що домовленості потрібно виконувати.

"Коли ми від глави держави чуємо такі коментарі, що щось подобається, а щось не подобається у фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами з точки зору безпеки в тому числі і самої України, то, мені здається, що це не той формат. Якщо держава прийняла на себе певні зобов'язання, тим більше закріплені в нормах міжнародного права, в резолюції Ради Безпеки ООН, то все потрібно виконувати і домовлятися про те, як це зробити", - зазначив Путін.